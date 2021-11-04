Прометей потерпел первое поражение в Еврокубке, проиграв два очка

Женский Прометей проиграл на выезде румынской Сепси в матче четвертого тура группового этапа Еврокубка ФИБА. Итоговый счет встречи – 78:80.

Сепси – Прометей 80:78 (12:18, 36:25, 18:14, 14:21)

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После выигранной украинками стартовой четверти казалось, что вопрос четвертой подряд победы для гостей из Слобожанского совсем скоро станет риторическим. Однако уже во второй 10-минутке возникли сомнения на этот счет.

Хозяйки существенно прибавили и перехватили игровое преимущество. Зато у Прометея игра разладилась, стало больше ошибок. Неудержимой для украинок стала лидер румынской команды Брайана Фрейзер.

Не изменилась ситуация и с началом третьей четверти. Соперницы и дальше агрессивнее атаковали, доминировали под щитами, лучше били из-за дуги.

Лишь в заключительной четверти гости задействовали все возможности и стали быстро наверстывать упущенное. Однако времени не хватило. Оно закончилось, когда разница между командами сократилась с максимальных 10 очков до двух.

Самыми результативными в составе гостей стали легионерки. У Ариэль Алкінс 24 очка, в Джойнер Холмс – 23. Самой результативной в матче стала Брайана Фрейзер со склада Сепси – 39 очков.