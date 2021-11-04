Сепсі – Прометей 80:78 (12:18, 36:25, 18:14, 14:21)

До слова Баскетболістка збірної України серйозно травмувалася напередодні відбору на Євробаскет-2023

Після виграної українками стартової чверті здавалося, що питання четвертої поспіль перемоги для гостей зі слобожанського зовсім скоро стане риторичним. Однак уже в другій 10-хвилинці виникли сумніви щодо цього.

Господарки суттєво додали та перехопили ігрову перевагу. Натомість у Прометея гра розладналася, побільшало помилок. Нестримною для українок стала лідерка румунської команди Брайана Фрейзер.

Не змінилася ситуація і з початком третьої чверті. Суперниці й надалі агресивніше атакували, домінували під щитами, краще били з-за дуги.

Лише в заключній чверті гості задіяли всі можливості та стали швидко надолужувати згаяне. Однак часу не вистачило. Він закінчився, коли різниця між командами скоротилася з максимальних 10 очок до двох.

Найрезультативнішими в складі гостей стали легіонерки. У Аріель Алкінс 24 очка, у Джойнер Холмс – 23. Найрезультативнішою в матчі стала Брайана Фрейзер зі складу Сепсі – 39 очок.