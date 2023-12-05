Выровняли положение: Прометей одержал пятую победу в Еврокубке, разгромив Гамбург

Клуб из Слобожанского проводит непростой сезон на международной арене. Впрочем, с аутсайдером Прометей справляется без проблем, что и показал на примере Гамбурга.

Гамбург – Прометей 83:97 (19:26, 16:26, 19:22, 29:23)

Украинский баскетбольный клуб Прометей продолжает выступления в Еврокубке. В прошлом сезоне команда Ронена Гинзбурга совершила прорыв, дойдя до полуфинала, пишет 24 канал.

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На этот раз путь входит более проблемным. "Красно-белые" проиграли 5 из девяти стартовых игр и оказались вне зоны плей-офф. Второй круг украинцы начали с выездного матча против Гамбурга.

Немцы стали одним из аутсайдеров группы, поэтому Прометей считался очевидным фаворитом. К счастью, подопечные Гинзбурга на площадке доказали свой статус, не предпочитая сопернику.

Украинцы уверенно выиграли три четверти и имели преимущество в 20 баллов перед последним периодом. На финише Прометей подсел и немного дал Гамбургу сократить разрыв, но в конце концов выиграл с разницей в 14 очков и почти выбив сотню.

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Таким образом, Прометей выиграл половину из 10 своих матчей и вернулся на пятое место, которое дает путевку в плей-офф. Однако прямые конкуренты в лице Вулвза и Ховентута сыграли меньше игр. Через неделю, 13 декабря, украинцы сойдутся с Бешикташем, который сейчас четвертый.