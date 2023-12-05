Гамбург – Прометей 83:97 (19:26, 16:26, 19:22, 29:23)

Український баскетбольний клуб Прометей продовжує виступи у Єврокубку. Минулого сезону команда Ронена Гінзбурга створила прорив, дійшовши до півфіналу, пише 24 канал.

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Цього ж разу шлях вхиодить більш проблемним. "Червоно-білі" програли 5 з дев'яи стартових ігор та опинились поза зоною плей-оф. Друге коло українці почали з виїзного матчу проти Гамбурга.

Німці стали одним із аутсайдерів групи, тому Прометей вважався явним фаворитом. На щастя, підопічні Гінзбурга на майданчику довели свій статус, не віддаючи перевагу супернику.

Українці впевнено виграли преші три чверті та мали перевагу аж у 20 балів перед останнім періодом. На фініші ж Прометей підсів і трохи дав Гамбургу скоротити розрив, але зрештою виграв з різницею в 14 очок та майже вибивши сотню.

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Таким чином, Прометей виграв половину з 10-ти своїх матчів та повернувся на п'яте місце, яке дає путівку у плей-оф. Проте прямі конкуренти в особі Вулвз та Ховентута зіграли менше ігор. За тиждень, 13 грудня, українці зійдуться із Бешикташем, який наразі четвертий.