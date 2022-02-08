Прометей одержал эпическую победу в Лиге чемпионов за 8 секунд до конца матча: видео победы

Украинский Прометей победил испанскую Уникаху со счетом 70:69 в первом матче второго группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов.

Прометей – Уникаха 70:69 (17:14, 17:13, 20:19, 16:23)

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В первых двух четвертях шла примерно равная игра, но с небольшим преимуществом украинского клуба. Прометей выиграл первые две четверти и ушел на большой перерыв с преимуществом в семь очков, сообщает 24 канал.

Третью десятиминутку испанцы хорошо приступили и даже ненадолго сравняли счет. Однако украинский чемпион собрался и перед последней четвертью выигрывал восемь очков.

В последней десятиминутке Уникаха сравняла счет и даже вышла вперед. Меньше чем за минуту до конца матча, преимущество испанского клуба составляло три очка. За 8,8 секунды до конца матча Крис Доу забросил дальний бросок с фолом, после чего реализовал штрафной и принес Прометею победу.

В следующем матче 3 марта Прометей сыграет с румынской Клуж-Напокой, а завершит первый круг группового этапа 9 марта поединком с датским Остенде.

Прометей – Уникаха видеообзор