Прометей одержал эпическую победу в Лиге чемпионов за 8 секунд до конца матча: видео победы
Украинский Прометей победил испанскую Уникаху со счетом 70:69 в первом матче второго группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов.
Прометей – Уникаха 70:69 (17:14, 17:13, 20:19, 16:23)
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В первых двух четвертях шла примерно равная игра, но с небольшим преимуществом украинского клуба. Прометей выиграл первые две четверти и ушел на большой перерыв с преимуществом в семь очков, сообщает 24 канал.
Третью десятиминутку испанцы хорошо приступили и даже ненадолго сравняли счет. Однако украинский чемпион собрался и перед последней четвертью выигрывал восемь очков.
В последней десятиминутке Уникаха сравняла счет и даже вышла вперед. Меньше чем за минуту до конца матча, преимущество испанского клуба составляло три очка. За 8,8 секунды до конца матча Крис Доу забросил дальний бросок с фолом, после чего реализовал штрафной и принес Прометею победу.
- В следующем матче 3 марта Прометей сыграет с румынской Клуж-Напокой, а завершит первый круг группового этапа 9 марта поединком с датским Остенде.
Прометей – Уникаха видеообзор