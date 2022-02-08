Прометей – Унікаха 70:69 (17:14, 17:13, 20:19, 16:23)

До слова Збірна України з баскетболу оголосила заявку на матч проти чемпіонів світу в Києві

В перших двох чвертях точилася приблизно рівна гра, але з невеликою перевагою українського клубу. Прометей виграв перші дві чверті та пішов на велику перерву з перевагою в сім очок, повідомляє 24 канал.

Третю десятихвилинку іспанці добре розпочали і навіть ненадовго зрівняли рахунок. Проте український чемпіон зібрався і перед останньою чвертю вигравав вісім очок.

В останній десятихвилинці Унікаха зрівняла рахунок і навіть вийшла вперед. Менше ніж за хвилину до кінця матчу, перевага іспанського клубу становила три очки. За 8,8 секунди до кінця матчу Кріс Доу закинув дальній кидок з фолом, після чого реалізував штрафний та приніс Прометею перемогу.

У наступному матчі 3 березня Прометей зіграє з румунською Клуж-Напокою, а завершить перше коло групового етапу 9 березня поєдинком з данським Остенде.

Прометей – Унікаха відеоогляд