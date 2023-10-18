Прометей – Лондон Лайонс – 87:99 (30:19, 15:29, 20:25, 22:26)

Прометей и Лондон Лайонс провели встречу в рамках 3-го тура Еврокубка, победителями из которой вышли "львы". "Титанам" пора собраться силы в кулак. 24 Канал.

Достойно внимания Спортивные потери Израиля: боевики ХАМАС убили двух юных баскетболистов

Утратили ритм

Украинский коллектив начал выступления на международной арене с одной победы и поражения – одолели Гамбург (97:77) и уступили Бешикташу (97:70). Но вот выровнять весы в сторону триумфов "титанам" пока не удается. По пути Прометея возник английский коллектив Лондон Лайонс, который принес украинцам очередную неудачу.

Слобожанский коллектив активно начал поединок и после рывка соперников тренерский штаб "львов" уже в конце второй минуты вынужден был взять тайм-аут, что помогло англичанам наладить игру, и вот концовка четверти осталась за Прометеем (пошли на первый перерыв с 11-очковым преимуществом).

К тому же украинскому клубу покорились дальние броски, однако во второй четверти "титаны" уже не походили на себя. Лондон Лайонс начали легче справляться с обороной соперника, что переросло с плюс 11 на минус 3 для украинцев перед большим перерывом.

Слобожанскому коллективу никак не удавалось найти свою игру, которую они потеряли во второй четверти, более того, в третьей части игра игрок Прометея Агада получил четвертый персональный фол. Такое развитие событий помогло англичанам полностью перехватить инициативу и увеличить преимущество. Казалось, "львы" уже могут доказать в крайней четверти, а вот "титаны" смогли сами себе подарить надежду, догнав оппонента, но и собственноручно ее уничтожить, упустив достойные случаи.

Видеообзор матча:

Кстати говоря. Следующий свой матч Прометей в Еврокубке, в прошлом сезоне доходивший до полуфинала международного турнира, проведет в гостях у Цедевиты по Олимпии.

Группа Прометея / Flashscore