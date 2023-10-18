Прометей – Лондон Лайонс – 87:99 (30:19, 15:29, 20:25, 22:26)

Прометей та Лондон Лайонс провели зустріч в рамках 3-го туру Єврокубку, переможцями з якої вийшли "леви". "Титанам" час зібратись сили в кулак, пише 24 Канал.

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Втратили ритм

Український колектив розпочав виступи на міжнародній арені з однієї перемоги та поразки – здолали Гамбург (97:77) та поступились Бешикташу (97:70). Та от вирівняти ваги у сторону тріумфів "титанам" допоки не вдається. На шляху Прометея постав англійський колектив Лондон Лайонс, який приніс українцям чергову невдачу.

Слобожанський колектив активно розпочав поєдинок і після ривка суперників тренерський штаб "левів" вже наприкінці другої хвилини змушений був взяти тайм-аут, що допомогло англійцям налагодити гру, та от кінцівка чверті залишилася за Прометеєм (пішли на першу перерву з 11-очковою перевагою).

До того ж українському клубу підкорились дальні кидки, проте в другій чверті "титани" вже не були на себе схожі. Лондон Лайонс почали легше справлятись із обороною суперника, що переросло з плюс 11 на мінус 3 для українців перед великою перервою.

Слобожанському колективу ніяк не вдавалось віднайти свою гру, котру вони загубили у другій чверті, ба більше, у третій частині гра гравець Прометея Агада отримав четвертий персональний фол. Такий розвиток подій допоміг англійцям повністю перехопити ініціативу та збільшити перевагу. Здавалось, "леви" уже можуть довести у крайній чверті, ат от "титани" змогли самі собі подарувати надію, наздогнавши опонента, проте й власноруч її знищити, змарнувавши гідні нагоди.

Відеоогляд матчу:

До речі. Наступний свій матч Прометей в Єврокубку, який минулого сезону доходив до півфіналу міжнародного турніру, проведе у гостях в Цедевіти з Олімпії.

Група Прометея / Flashscore