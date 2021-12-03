Рекордный разгром

73 очка. Именно таков теперь рекорд разницы в матче НБА. Мемфис выиграл домашний матч против Оклахомы со счетом 152:79.

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Предыдущий рекорд продержался почти 30 лет. 17 декабря 1991 года Кливленд разгромы Майами с разницей в 68 очков – 148:80.

На большой перерыв команды ушли при двойном преимуществе хозяев площадки – 72:36.

В этом матче сразу девять из 12 игроков Мемфиса набрали 10 или больше очков. Наиболее результативным стал Джарен Джексон, набравший 27 очков. И лишь одному игроку в матче удалось оформить дабл-дабл – Санти Альдама к 18 очкам добавил 10 подборов.

Видеообзор матча

Антирекорды Оклахомы

Для Оклахомы это уже второй антирекорд, который она установила в 2021 году. В мае команда проиграла дома Индиане 95: 152, потерпев самое крупное домашнее поражение в истории НБА. Теперь к этому добавился и антирекорд по разнице проигранного матча в целом.