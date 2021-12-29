Пролетела мимо Олимпиады: фигуристка из России разделась во время выступления – курьезное видео

В России прошли показательные выступления во время отбора на Олимпиаду. Одна из участниц Елизавета Туктамышева ошеломила всех своим откровенным выступлением.

Риск себя не оправдал

Российская фигуристка решила любыми методами отобраться на Олимпийские игры. Но ее поступок не оценили судьи.

Вот так В России чуть ли не до смерти избили олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева – он в тяжелом состоянии

Елизавета Туктамышева выступила под композицию известной американской певицы Бритни Спирс – "Toxic". Спортсменка решила поразить не только сложными элементами, но и шоу.

На протяжении всего выступления россиянка снимала с себя верхнюю одежду. В завершение шоу Туктамышева осталась в бюстгальтере.

Отметим, что центр ледовой площадки с пирожками, которые отдала комментаторам трансляции. Судьи оценили ее выступление 224,4 балла, которые позволили занять всего 7 место среди всех участниц. Спортсменка пролетела мимо Олимпийских игр.

Фигуристка уже не в первый раз поражает таким шоу. Впервые она шокировала подобным выступлением на гран-при в Канаде.

Видео выступления по российскому государственному пропагандистскому каналу