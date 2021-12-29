Ризик себе не виправдав

Російська фігуристка вирішила будь-якими методами відібратись на Олімпійські ігри. Але її вчинок не оцінили судді.

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Єлизавета Туктамишева виступила під композицію відомої американської співачки Брітні Спірс – Тохіс. Спортсменка вирішила вразити не лише складними елементами, а й самим шоу.

Протягом усього виступу росіянка знімала з себе верхній одяг. На завершення шоу Туктамишева залишилась у бюстгальтері.

Відзначимо, що на центр льодового майданчика вона вийшла з пиріжками, які віддала коментаторам трансляції. Судді оцінили її виступ у 224,4 бала, що дозволило посісти їй лише 7 місце серед усіх учасниць. Спортсменка пролетіла повз Олімпійські ігри.

Цікаво! Фігуристка вже не вперше вражає таким шоу. Вперше вона шокувала таким виступом на гран-прі у Канаді.

Дивіться відео виступу з російського пропагандистського каналу: