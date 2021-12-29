Риск себя не оправдал
Российская фигуристка решила любыми методами отобраться на Олимпийские игры. Но ее поступок не оценили судьи.
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Елизавета Туктамышева выступила под композицию известной американской певицы Бритни Спирс – "Toxic". Спортсменка решила поразить не только сложными элементами, но и шоу.
На протяжении всего выступления россиянка снимала с себя верхнюю одежду. В завершение шоу Туктамышева осталась в бюстгальтере.
Отметим, что центр ледовой площадки с пирожками, которые отдала комментаторам трансляции. Судьи оценили ее выступление 224,4 балла, которые позволили занять всего 7 место среди всех участниц. Спортсменка пролетела мимо Олимпийских игр.
Видео выступления по российскому государственному пропагандистскому каналу