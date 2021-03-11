Офис генерального прокурора Украины возобновил расследование дела об уклонении от уплаты налогов киевским Динамо. Речь идет об уклонении от уплаты налогов при ввозе двух автомобилей Mercedes Benz ML500

Это дело тянется еще с 2016 года. Тогда впервые Генпрокуратура начала расследование по уклонению от уплаты налогов киевским Динамо при растаможивании этих двух внедорожников Mercedes Benz ML500. А 6 марта 2017 года Печерский районный суд наложил арест на эти два автомобиля.

Оба автомобиля были оформлены на Динамо и получили номерные знаки АА 0006 ОН и АА 0006 ОС. Стоит добавить, что на автомобиле с номерным знаком АА 0006 ВР ездит совладелец Динамо Григорий Суркис, который является депутатом от ОПЗЖ и родным братом президента клуба Игоря Суркиса.

Однако 26 апреля 2018 года следователь Главного следственного управления ГПУ Ярослав Туровский дело за подделку таможенных документов закрыл, арест с машин был снят.

В чем обвиняют Динамо

Динамо обвиняют в том, что они подали недостоверные сведения о стоимости двух легковых автомобилей Mercedes Benz ML500, что привело к занижению таможенной стоимости и соответствующих таможенных платежей.

Но расследование установило, что содействовали в этом Динамо должностные лица таможенного поста "Западный" Киевской таможни Государственной фискальной службы Украины. Сделали они это после получения взятки.

И от 5 марта заместитель генерального прокурора Максим Якубовский отменил постановление о закрытии уголовного производства по делу об уклонении от уплаты налогов при ввозе двух автомобилей Mercedes Benz ML500, 4-matik футбольным клубом Динамо Киев, и поручил Государственному бюро расследований провести расследование по делу