Офіс генерального прокурора України відновив розслідування справи про ухилення від сплати податків київським Динамо. Мова йде про ухилення від сплати податків при ввезенні двох автомобілів Mercedes Benz ML500

Ця справа тягнеться ще з 2016 року. Тоді вперше Генпрокуратура розпочала розслідування щодо ухилення від сплати податків київським Динамо під час розмитнення цих двох позашляховиків Mercedes Benz ML500. А 6 березня 2017 року Печерський районний суд наклав арешт на ці два автомобілі.

Обидва автомобілі були оформлені на Динамо та отримали номерні знаки АА 0006 ОН та АА 0006 ОС. Варто додати, що на автомобілі з номерним знаком АА 0006 ВР їздить співвласник Динамо Григорій Суркіс, який є депутатом від ОПЗЖ та рідним братом президента клубу Ігоря Суркіса.

Проте 26 квітня 2018 року слідчий Головного слідчого управління ГПУ Ярослав Туровський справу за підробку митних документів закрив, арешт з машин був знятий.

В чому звинувачують Динамо

Динамо звинувачують у тому, що вони подали недостовірні відомості про вартість двох легкових автомобілів Mercedes Benz ML500, що призвело до заниження митної вартості та відповідних митних платежів.

Але розслідування встановило, що сприяли в цьому Динамо посадові особи митного поста "Західний" Київської митниці Державної фіскальної служби України. Зробили вони це після отримання хабаря.

І от 5 березня заступник генерального прокурора Максим Якубовський скасував постанову про закриття кримінального провадження справи про ухилення від сплати податків при ввезенні двох автомобілів Mercedes Benz ML500, 4-matik футбольним клубом Динамо Київ, і доручив Державному бюро розслідувань здійснити розслідування в справі