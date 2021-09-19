Проклятие снято: голкипер МЮ Де Хеа впервые за 7 лет отразил пенальти в матче АПЛ

Манчестер Юнайтед 19 сентября гостил на поле Вест Хэма. Вратарь гостей Давид Де Хеа впервые за долгое время парировал 11-метровый удар.

Прервал неудачную серию

В первом тайме команды расписали мировую 1:1. Голами отметились Саид Бенрахма и Криштиану Роналду, который забивает в каждом матче после своего возвращения в Манчестер.

Больше о матче Ярмоленко заработал пенальти в матче против МЮ на последней минуте – Вест Хэм проиграл за промах

В конце матча Джесси Лингард вывел "красных дьяволов" вперед в счете – 1:2. Однако его гол не принес победу МЮ. В компенсированное арбитром время хозяева заработали пенальти. К отметке подошел Нобл, который всего две минуты до 11-метрового удара вышел на футбольное поле.

Однако переиграть Давида Де Хеа не удалось. Испанский вратарь взял пенальти впервые с октября 2014 года. До этого 11-метрового удара страж ворот пропустил 21 гол с отметки в АПЛ.

Отметим, что пенальти для Вест Хэма заработал Андрей Ярмоленко, который появился по ходу матча. Манчестер Юнайтед празднует сложную победу.