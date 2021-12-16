Проиграл из-за пощечины, – Чисора назвал странную причину фиаско в бою с Кличко

Дерек Чисора вспомнил поединок 2012 года. У британского боксера есть свои версии относительно поражения от Виталия Кличко.

У Чисоры своя причина поражения

Боксер из Великобритании до сих пор не может смириться с поражением 9-летней давности. Дерек Чисора считает себя победителем в бою с Виталией Кличко.

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Британец уверяет, что победу отдали украинцу только потому, что он ударил по щеке Виталия на дуэли взглядов. Напомним, что за этот поступок британцу выписали штраф в размере 50 тысяч долларов.

Я выиграл бой, но они отдали победу Кличко из-за того, что я дал ему пощечину. Вы знаете, во сколько мне обошлась та пощечина? Она стоила мне очень дорого,

– сказал Чисора.

18 декабря Чисора вернется на ринг в Манчестере. Его соперником станет Джозеф Паркер. Это будет вторая встреча боксеров в противостоянии. В первом поединке Дерек отправил оппонента в нокдаун, но проиграл по раздельному решению судей.

Что известно о бое Чисора – Кличко