У Чісори своя причина поразки

Боксер із Великої Британії досі не може змиритись з поразкою 9-річної давнини. Дерек Чісора вважає себе переможцем у бою з Віталією Кличком.

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Британець запевняє, що перемогу віддали українцю лише через те, що він вдарив по щоці Віталія на дуелі поглядів. Пригадаємо, що за цей вчинок британцю виписали штраф у розмірі 50 тисяч доларів.

Я виграв бій, але вони віддали перемогу Кличку через те, що я дав йому ляпас. Ви знаєте, у скільки мені обійшовся той ляпас? Він коштував мені дуже дорого,

– сказав Чісора.

18 грудня Чісора повернеться на ринг у Манчестері. Його суперником стане Джозеф Паркер. Це буде друга зустріч боксерів у протистоянні. У першому поєдинку Дерек відправив опонента у нокдаун, але програв за роздільним рішенням суддів.

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