На думку Чарльза, перемогу у поєдинку здобуде британський боксер. Він також вважає, що Ф'юрі буде "гратися з Усиком".
Дивіться також "Тремтів як маленька суч*а": Ф'юрі принизив Усика через удар нижче пояса від Дюбуа
Усик – Ф'юрі: тренер Дюбуа назвав переможця
"Я завжди схилявся до того, що Ф’юрі переможе Усика. Так було ще задовго до того, як Даніель побився з Усиком, задовго до того, як я став тренером Дюбуа.
Якщо той Ф’юрі, якого ми знаємо, буде тренуватися, а я вірю, що він готується до цього бою, то я скажу так: він буде гратися з Усиком", – сказав він.
Усик – Ф'юрі: головне
- Нагадаємо, що спершу бій Усик – Ф'юрі мав відбутися 17 лютого. Однак за два тижні до цієї дати Ф'юрі отримав розсічення під час тренування. Бій перенесли на 18 травня. Він відбудеться в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
- Початково поєдинок був запланований на грудень 2023 року, але після зустрічі з Нганну у жовтні британський боксер вирішив взяти більше часу на відновлення.
- Нещодавно промоутер українця Олександр Крацюк відповів на запитання, коли може відбутися реванш, який прописаний в контракті. Він заявив, що сумнівається у проведенні навіть першого бою. За його словами, історія з перенесенням повторювалася вже чотири рази. Він додав, що теоретично, матч-реванш повинен відбутися до кінця 2024 року.