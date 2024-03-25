На думку Чарльза, перемогу у поєдинку здобуде британський боксер. Він також вважає, що Ф'юрі буде "гратися з Усиком".

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Усик – Ф'юрі: тренер Дюбуа назвав переможця

"Я завжди схилявся до того, що Ф’юрі переможе Усика. Так було ще задовго до того, як Даніель побився з Усиком, задовго до того, як я став тренером Дюбуа.

Якщо той Ф’юрі, якого ми знаємо, буде тренуватися, а я вірю, що він готується до цього бою, то я скажу так: він буде гратися з Усиком", – сказав він.

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