Бущан дал свой прогноз на бой Усик – Фьюри

Голкипер киевского Динамо Георгий Бущан высказался мыслями о бое между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Он рассказал, за кого будет болеть.

Бущан рассказал, что когда-то его сравнивали с Фьюри. Да и сам британский боксер нравился ему некоторое время.

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Бущан: Тайсон очень здоров

Это будет крутой поединок, желаю Александру удачи, чтобы меньше синяков было у него. Тайсон Фьюри мне тоже нравился какое-то время. Меня иногда сравнивают с ним, когда я боксирую. Немножко неспокойно, Тайсон очень здоров, но я уверен, Александр докажет, что он – абсолютный чемпион,

– сказал Бущан.

Тренер по боксу Егор Голуб тренирует Дениса Беринчика. Но успел поработать и с футболистами сборной Украины. У него на тренировках были Георгий Бущан, Никита Бурда и Тарас Степаненко.

При этом иногда футболисты проводят несколько тренировок, а затем не приходят. Некоторые задерживаются дольше. И мог бы сделать карьеру в боксе.

"Бущан - он Тайсон Фьюри. Антропометрия как раз подходит. И ему нравится, как Тайсон Фьюри боксирует. Он даже скопировать может на самом деле", - об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для 24 канала, вышедшего в конце 2021 года.

Когда будет бой Усик – Фьюри