Украинский фонд Shakhtar Social Foundation получил серебряную награду UEFA Grassroots Awards за работу в направлении развития массового футбола в номинации "Лучший профессиональный клуб 2020 года".

Shakhtar Social Foundation – некоммерческий фонд, созданный ФК Шахтер в 2018 году для реализации социальных и благотворительных проектов клуба, а также для развития массового детского футбола в Украине.

Читайте также Чужой беды не бывает: Favorit Foundation оказал помощь специализированной детской больнице

Почетное второе место в номинации "Лучший профессиональный клуб" получил проект фонда под названием "Давай, играй!". Этот проект выполняет не только спортивно-образовательную, но и социально-инклюзивное функцию, создавая детям условия для нормальной жизни с помощью футбола.

Ежегодная премия UEFA Grassroots Awards была основана в 2010 году. Ежегодно УЕФА присуждает награды людям и проектам, которые гарантируют, что каждый человек, независимо от его возраста, способностей, пола или происхождения, может играть в футбол в безопасной среде. Это – ключевая цель Программы массового футбола УЕФА. Категория "Лучший профессиональный клуб" появилась только в прошлом году. Итак, украинский фонд Shakhtar Social Foundation стал ее номинантом уже на второй год существования награды.