Во всемирный день борьбы с детским раком фонд Favorit Foundation передал в Охматдет медицинские препараты.

Онкозаболевания – ужас современного мира. Каждый год десятки миллионов людей умирают от рака, сотни – прямо или косвенно сталкиваются с ним. К сожалению, не обошла эта страшная болезнь и детей. Согласно медицинской статистике, ежегодно в мире примерно у 400 тысяч детей в возрасте до 20 лет диагностируется рак, половина из таких случаев – летальные. В Украине в год фиксируется более 1000 новых случаев онкозаболеваний среди детей.

Начиная с 2001 года, 15 февраля отмечается Международный день борьбы с детским раком, который на сегодня проводится в более чем 90 странах мира, в том числе и в Украине. Одна из главных задач: привлечь внимание общества к проблеме и напомнить, что эта дата – не день отчаяния, а праздник победы малышей и взрослых, врачей, родственников больных и всех, кто не безразличен к чужому горю, над недугом – раком.

Страшная болезнь – не приговор, а современная медицина имеет средства для борьбы с ней. Но, к сожалению, учитывая экономическую ситуацию, многим украинским семьям не под силу расходы на дорогостоящее лечение и финансово дорогую поддерживающую терапию. Благотворительный фонд Favorit Foundation внес свой вклад в борьбу с болезнью, поддержав специализированную детскую больницу ОХМАТДЕТ.

За средства Фонда Favorit Foundation были приобретены и переданы отделению интенсивной химиотерапии лечебного учреждения 105 флаконов препарата "Вориконазол", который необходим для предотвращения появления в организме ребенка опасных для жизни грибковых инфекций, которые могут возникнуть после курса химиотерапии в связи со снижением иммунитета. Такое количество ценного препарата позволит на две недели обеспечить противогрибковое лечение для 14 маленьких пациентов больницы.

Недаром говорят, что чужой беды не существует. А тем более, если дело касается детей и их здоровья. Обязанность и задача каждой социально ориентированной компании: делать свой вклад в здоровье и благополучие самого главного и самого ценного актива государства – детей. Счастливое и здоровое будущее украинских детей – приоритетная цель для фонда. Приглашаем к сотрудничеству и помощи всех неравнодушных, вместе можно преодолеть любые препятствия,

– рассказала куратор проекта Favorit Foundation Марианна Ковеня.

Favorit Foundation – благотворительный фонд, который был основан в 2020 году. Деятельность фонда направлена на реализацию благотворительных и социальных проектов, а также развитие новейших образовательных технологий и здоровой нации.