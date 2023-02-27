Продолжит ли карьеру Пидручный: лидер сборной Украины не дал окончательного ответа

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный возобновляется и готовится к следующему этапу Кубка мира в чешском Нове-Место. Биатлонист рассказал о сезоне и будущем в спорте.

31-летний биатлонист стал лучиком света на фоне плохих выступлений сборной Украины в текущем сезоне. Пидручный продемонстрировал лучшие результаты на чемпионате мира-2022 в немецком Оберхофе. Тернополянин дважды заезжал в цветы.

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Пидручный: Жертвовать здоровьем сейчас не будем

Дмитрий прокомментировал свои выступления.

"После такого насыщенного чемпионата мира, а у меня за две недели было семь стартов, то немного здоровья пошатнулось. Я сейчас отдыхаю, восстанавливаюсь. И надеюсь, что оставшиеся три этапа смогу на максимуме отработать. Показать хорошие результаты", – рассказал капитан сборной Украины.

Пидручный рассказал о своем состоянии здоровья после насыщенного графика на ЧМ в Германии. Добавим, что накануне ЧМ-2022 Дмитрий перенес операцию на разорванном мениске, но успел возобновиться и принять участие в соревнованиях.

Некоторые проблемы вернулись. Впрочем, ничего столь серьезного. На фоне усталости что-то обострилось. Но сейчас лучше становится, поэтому, думаю, на Кубках мира буду в должной форме. Но будем смотреть по ситуации, в случае чего-то, жертвовать здоровьем сейчас не будем,

– ответил Дмитрий.

Напомним, что Пидручный вошел в состав Украины на ближайший этап Кубка мира по биатлону, который стартует 2 марта в чешском Нове-Место. Это один из любимых стадионов Дмитрия. Также в Чехии поклонники биатлона увидят гонки преследования, смешанную эстафету и одиночную смешанную эстафету. Этап продлится до 5 марта.

"Хочу закончить этот сезон"

Биатлонист признался, что сконцентрирован на этом сезоне и не делает больших планов на будущее. Пока неизвестно, увидим ли мы Пидручного в следующем сезоне.

Нет, пока не думал. Хочу закончить этот сезон. А потом принимать решения о будущем,

– подчеркнул Пидручный.

Кроме Нове-Место биатлонисты сразятся за награды на двух этапах Кубка мира – в шведском Эстерсунде и норвежском Холменколлене.

Лучшие результаты Пидручного в сезоне-2022/2023