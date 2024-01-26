Пока Наполи собирает "тыквы" от Шахтера: Ювентус не отказался от подписания Судакова

Подготовка Шахтера на заграничном собрании начинает набирать обороты. "Горняки" уже провели два контрольных поединка, а один пришлось отменить из-за погодных условий.

Вместе с командой продолжает работать и Георгий Судаков, ставший настоящей трансферной целью итальянских клубов. Ему приписывают интерес из Наполи и Ювентуса.

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Туринцы продолжают следить за Судаковым

Однако "горняки" не хотят легко отпускать свою "десятку" команды и набивают цену на Георгия. Гендиректор Шахтера Сергей Палкин рассказывал, что донецкий клуб уже отклонил 40-миллионное предложение заинтересованного клуба, название которого не раскрыл.

Вероятно, речь шла о Наполи, которое готово заплатить за Судакова столь солидные деньги. Но дончанам и этого мало. Поэтому "неаполитанцы" не оставляют надежд подписать украинца уже летом 2024 года.

Параллельно с этим известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что интерес Ювентуса к украинскому атакующему полузащитнику тоже не угасает. "Старая синьора" продолжает следить за лидером "горняков" и параллельно интересоваться игроком итальянской Аталанты Теном Копмейнерсом, которого так хочет видеть в команде спортивный директор Ювентуса.

Еще одно имя – Судаков. Интерес к парню есть, контакты продолжаются. Многое еще нужно согласовать с Шахтером, который оценивает игрока в минимум 30-35 миллионов евро,

– добавил Романо.

Напомним, что в текущем сезоне-2023/2024 Судаков забил 3 гола и отдал один ассист в 18 сыгранных поединках во всех турнирах за Шахтер. "Горняки" же закончили первый круг УПЛ на 4-м месте (31 набранный балл), а также продолжит еврокубки в Лиге Европы, матчами против французского Марселя (15 и 22 февраля).

Недавно в интервью бывший голкипер Шахтера, а ныне португальской Бенфики Анатолий Трубин признался, что хотел бы снова сыграть в одной команде с Судаковым.