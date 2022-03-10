Продажу Челси заморозили: Абрамович попал под санкции в Британии

Российский бизнесмен Роман Абрамович попал под санкции правительства Великобритании. 55-летний Абрамович – владелец лондонского футбольного клуба Челси.

Санкции, введенные с четверга, 10 марта, включают, в частности, замораживание активов Абрамовича и запрет на поездки.

К слову Абрамович официально сложил полномочия владельца Челси

После блокировки активов ни один гражданин Великобритании или какой-либо компании в стране не может иметь дело с какими-либо фондами или экономическими ресурсами, принадлежащими или находящимися под контролем бизнесмена в Великобритании.

Санкции коснутся ФК Челси

Секретарь по культуре Надин Доррис заявила, что Челси получит "специальную лицензию", которая позволит клубу Премьер-лиги играть свои матчи, а "персонал будет получать зарплату, а люди, купившие билеты, смогут посещать матчи".

На минувшей неделе Абрамович подтвердил, что выставил Челси на продажу, но замораживание активов и санкции против него останавливают этот процесс согласно условиям "специальной лицензии", предоставленной клубу.

"Я знаю, что это приносит определенную неопределенность, но правительство будет работать с лигой и клубами, чтобы продолжать играть в футбол, обеспечивая при этом назначенные санкции. Футбольные клубы являются культурным достоянием и основой наших общин. Мы стремимся их защитить", – написала Доррис

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