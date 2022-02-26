Был в клубе 20 лет
Владелец лондонского футбольного клуба выступил со специальным заявлением.
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"На протяжении почти 20 лет владения Челси я всегда рассматривал свою роль как хранителя клуба, чья работа заключается в обеспечении того, чтобы мы были настолько успешны, насколько мы можем быть сегодня, а также в создании будущего, играя положительную роль в наших сообществах", – сказал Абрамович.
По словам бизнесмена, он всегда принимал решение, исходя из интересов клуба.
"Я по-прежнему предан этим ценностям. Вот почему сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда Челси руководство и заботу о футбольном клубе. Я считаю, что сейчас они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков" , – заявил он.
- Абрамович купил Челси в 2003 году за 140 миллионов фунтов. За него клуб выиграл 21 трофей.
- Недавно депутат от лейбористской партии Крис Брайан предъявил олигарху обвинения в коррупции и помощи режиму Путина.
- Ранее сообщалось, что приобрести лондонский клуб хотят всевозможные иностранные инвесторы. Челси оценивается в 1,9 млрд. евро.