Проценко завоевал "бронзу" на Мультиспортивном чемпионате Европы

У сборной Украины по легкой атлетике уже есть одна награда в копилке на Мультиспортивном чемпионате Европы. Ее получил Андрей Проценко.

Первая награда в легкой атлетике

Двум украинским атлетам удалось пробиться в финал по прыжкам в высоту. Андрей Проценко и Олег Дорощук преодолели ключевую высоту 2.21 метра, пишет 24 канал.

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Финал в мужских прыжках в высоту начался с высоты 2.18 метров. Оба украинских атлета преодолели эту планку с первой попытки. Однако сразу пять спортсменов прекратили борьбу за медали.

Дорощук и Проценко преодолели высоту 2,23 метра. Андрею это удалось только с последней попытки, а вот Олегу – с первой, благодаря чему он шел среди лидеров.

Проценко смог преодолеть высоту в 2.27 метра, шел третьим: Тобиас Потье и Джанмарко Тамбери продолжили брать планки с первого же прыжка.

Взять высоту 2.30 метров смог только Джанмарк Тамбери. Андрей Проценко перенес высоту и впоследствии ее не одолел, а Тобиас Потье планку не взял. Зато Дорощук занял четвертое место.

Мужской финал прыжков в высоту

1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2.30 метра

2. Тобиас Потье (Германия) – 2.27 метра

3. Андрей Проценко (Украина) – 2.27 метра

4. Олег Дорощук (Украина) – 2.23 метра