Пробуждение этим утром было потрясающим, – лидер сборной Италии поддержал Украину

Защитник Ювентуса и сборной Италии Джорджо Кьеллини прокомментировал последние события в Украине. Футболист выразил свои слова поддержки украинцам.

В сети футболист отреагировал на вторжение Российской Федерации на территорию Украины.

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"Пробуждение этим утром было потрясающим. Я понял, что я беспомощен, глядя на фотографии, которые долго не мог понять. Я до конца надеялся, что до этого не дойдет и что кризис не перерастет в конфликт.

Я надеюсь, что эффект домино не сработает, и что дипломатия сможет залечить такое серьезное расстройство",

– отметил футболист.

Мои мысли и солидарность с украинским народом и всеми людьми, которые стали жертвами этой войны,

– написал Кьеллини в твиттере.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.