В сети футболист отреагировал на вторжение Российской Федерации на территорию Украины.
Стоит внимания Российская армия убивает мирных людей в Украине, – Миколенко обратился к своим болельщикам
"Пробуждение этим утром было потрясающим. Я понял, что я беспомощен, глядя на фотографии, которые долго не мог понять. Я до конца надеялся, что до этого не дойдет и что кризис не перерастет в конфликт.
Я надеюсь, что эффект домино не сработает, и что дипломатия сможет залечить такое серьезное расстройство",
– отметил футболист.
Мои мысли и солидарность с украинским народом и всеми людьми, которые стали жертвами этой войны,
– написал Кьеллини в твиттере.