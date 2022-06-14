Пробил в пустые ворота: Довбик сравнял счет в матче против Ирландии – видео гола

Украинская сборная 14 июня принимает Ирландию в третьем для себя туре Лиги наций-2022/2023. Артём Довбык сравнял счет в матче.

Автор первого гола "сине-желтых"

Первую часть матча против Ирландии украинские футболисты провалили. Поэтому в перерыве их ждал серьезный разговор с Александром Петраковым, пишет 24 канал.

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Не успел комментатор матча назвать составы сборных, как Довбик сравнял цифры на табло – 1:1. Ярмоленко стал адресатом передачи из глубины поля. Мастерски "пошил в дураки" опекуна и прострелил на дальнюю стойку. Довбик встретился с мячом и пробил уже в пустые ворота.

Артем вышел в стартовом составе Украины вместо основного форварда Романа Яремчука, получившего накануне травму.

Видео гола Довбика

Напомним, что первая 45-минутка закончилась полным преимуществом гостей, воплощенной в гол.