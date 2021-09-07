Усейн Болт у тілі Буффона

Справжній спринт видав Джанлуїджі Буффон у грі 2-го туру Серії В. Парма у домашньому матчі переграла Беневенто завдяки голу на 90+7 хвилині зустрічі.

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43-річний Буффон влаштував шалений забіг від власних воріт до володінь суперника. Легендарний голкіпер хотів разом із партнерами по команді відсвяткувати взяття воріт та перемогу у поєдинку. Щоб подолати цю дистанцію Джанлуїджі знадобилось лише 11 секунд.

Офіційний твітер-акаунт Парми виклав відео забігу Буффона та кумедно підписав ролик: "Ми думаємо, що Джанлуїджі Буффон минулої суботи поставив особистий рекорд на стометрівці".

Відео голу Парми та забігу Буффона