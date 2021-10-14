Пробежал все поле и забил: игрок Баварии забил удивительный гол за сборную Канады – видео
Источник:24 канал
Сборная Канады 14 октября принимала Панаму в рамках отбора чемпионата мира-2022. Один из голов хозяев забил Альфонсо Дэвис.
Невероятный забег и гол Дэвиса
20-летний левый защитник Баварии Альфонсо Дэвис отметился невероятным голом за национальную сборную Канады. Футболист вывел хозяев вперед.
Читайте также В поисках игровой практики: Лунин хочет покинуть Реал
На 66-й минуте ничего не предвещало беды для гостей. Мяч был на части поля Панамы. Защитник гостей уже был готов бросать мяч из аута. Но в тот момент в Дэвиса словно вселился лучший бегун мира Усэйн Болт. Защитник продемонстрировал невероятную скорость, пробежал почти все поле и не дал мячу выйти за пределы поля.
Дэвис обокрал соперника и ворвался в штрафную гостей. Альфонсо мастерски качнул опекуна и пробил в ближний угол. Вратарь даже не успел среагировать на выстрел. Мяч спокойно залетел в сетку сборной Панамы – 2:1.
Гол Дэвиса будет претендовать на звание одного из лучших в отборе чемпионата мира-2022. Дэвис принял участие и в последнем взятии ворот гостей, отдав ассист.
Гол Дэвиса в ворота Панамы: видео
После этого игроки Канады еще дважды отмечались в ворота соперника. Матч завершился разгромным поражением Панамы – 4:1.
- После шести сыгранных туров Канада с 10 очками идет третьей в группе, уступая лишь Мексике и США.
- В новом сезоне Дэвис провел за Баварию 10 матчей во всех турнирах, в которых трижды ассистировал партнерам по команде.