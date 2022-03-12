Призываем каждую спортивную организацию не допускать россиян и белорусов к соревнованиям, – МОК

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался по поводу войны в Украине. Он призывает все спортивные организации не допускать атлетов из России и Белоруссии в соревнования.

"Дай миру шанс"

Бах вспомнил свою речь на Олимпийских играх в Пекине, где он призвал всех мировых лидеров к солидарности и миру. Новости о войне в Украине шокировали главу МОК.

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"Дай миру шанс. С таким призывом я обратился к политическим лидерам во всем мире в своей вступительной речи на Зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года. В заключительной речи я выразил надежду, что эти лидеры будут вдохновлены "примером солидарности и мира", который был представлены установленные спортсменами.

Всего через четыре дня все наши надежды на Украину разбились. Ужасающие кадры и сообщения о вторжении российской армии в Украину шокировали мир.

С каждым днем ​​все больше опустошены, увидев столько человеческих страданий, тревоги, отчаяния и разрушения", – сказал Бах.

Олимпийское движение сразу же решительно осудило нарушение российским правительством Олимпийского перемирия, призвало перенести все спортивные мероприятия, запланированные в России или Беларуси.

"Спортивные мероприятия не должны проводиться на территории России или Белоруссии"

"Мы будем продолжать разоблачать людей и организации, ответственные за эту войну, которая нарушает Олимпийское перемирие. Поэтому спортивные соревнования или мероприятия не должны проводиться на территории России или Белоруссии.

На любом мероприятии, организованном Олимпийским движением, нельзя демонстрировать национальные или государственные символы каких-либо видов этих стран.

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Мы не будем попадать в ловушку дешевого аргумента, что это будет политизацией спорта, что противоречит Олимпийской хартии, требующей политической нейтральности. Тот, кто так кричаще нарушает Олимпийское перемирие политическими и даже военными средствами, не может осуждать последствия этого, называя их политически мотивированными", – отметил глава МОК.

По словам Баха, международные спортивные федерации разделяют решение МОК отстранить атлетов стран-агрессоров.

Мы призываем каждую спортивную организацию мира защищать честность и безопасность своих соревнований, не допуская российских и белорусских спортсменов участвовать или при особых обстоятельствах хотя бы запрещать любую идентификацию их национальности,

– заявил Бах.

"Такой защитный подход также разделяют международные спортивные федерации, возглавляемые гражданами России", – подчеркнул представитель МОК.

Напоследок Бах добавил, что надеется на скорейшее восстановление мира.