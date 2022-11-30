У кого больше: какие призовые получили украинские теннисисты за сезон
ATP и WTA обнародовали финальные данные о призовых теннисистов за 2022 год. Украинским спортсменам не удалось в этом году пересечь черту в миллион долларов призовых.
Однако есть спортсменка, которая приблизилась к этой цифре почти вплотную. Лидером среди украинцев за полученными призовыми стала Ангелина Калинина. Теннисистка в этом году смогла заработать на корте 892 767 долларов, из них 44 613 – в парных турнирах.
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Кто из украинцев заработал больше всего в этом сезоне
В то же время, второй место заняла Марта Костюк с призовыми в размере 797 983 доллара. А парные турниры принесли украинской спортсменке 129 346 долларов.
Топ 5 украинок по призовым в этом сезоне (одиночный и парный разряды):
- Ангелина Калинина – 892 767 долларов;
- Марта Костюк – 797 983 доллара;
- Людмила Киченок – 477 806 долларов;
- Леся Цуренко – 461 315 долларов;
- Даяна Ястремская – 485 220 долларов.
В то время как среди мужчин больше всего на корте заработал Илья Марченко – 80 035 долларов, из которых 4 041 доллар – в парных турнирах. А второе место среди украинских теннисистов досталось Виталию Сачко. Спортсмен в этом сезоне получил призовыми 78 620 долларов, среди которых 7 492 доллара – в паре.
Топ 5 украинцев по призовым в этом сезоне (одиночный и парный разряды):
- Илья Марченко – 80 035 долларов;
- Виталий Сачко – 78 620 долларов;
- Денис Молчанов – 55 146 долларов;
- Алексей Крутых – 45 047 долларов;
- Олег Приходько – 30871 доллар.
Кто из мировых теннисистов получил самые большие призовые
Добавим, что в мужском туре лидером в этом году стал Новак Джокович с бешеными призовыми в размере 9 934 582 доллара. Более того, за победу на Итоговом чемпионате сербский спортсмен получил рекордные призовые в истории тенниса.
А лидером среди женщин на корте стала Ига Свентек. Польская спортсменка получила 9 875 525 долларов.