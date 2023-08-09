Новый исторический рекорд турнира: сколько денег получат участники US Open-2023

В конце августа в американском Нью-Йорке начнется последний из четырех турниров Большого шлема. Организаторы турнира шокировали суммой призовых, которую получат участники соревнований.

Призовой фонд US Open-2023 станет рекордным за всю историю турнира. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

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Общая сумма вознаграждений в 2023 году составит 65 миллионов долларов. Это на 8% больше, чем в предыдущем турнире. Отмечается, что суммарный призовой фонд US Open растет с 2020 года. В разгар пандемии COVID-19 разыграли 53,4 миллиона долларов. Уже в следующем году участники турнира получили 57,5 миллиона, а в 2022-м – 60 миллионов долларов.

Сколько получат победители и участники US Open-2023

Естественно, что триумфаторы женского и мужского турнира получат самую большую сумму – по 3 миллиона долларов. Финалисты одиночных соревнований пополнят свои призовые на 1,5 миллиона. Даже участники первого раунда соревнований гарантированно получат солидный гонорар – по 81,5 тысяч долларов.

Несколько меньшая сумма вознаграждений в парном турнире: чемпионы получат по 700 тысяч на команду, финалисты – 350 тысяч. Однако, это не все привилегии для участников турнира. Все игроки получат туристические ваучеры на 1000 долларов. Также теннисисты получат компенсацию на проживание в отеле, питание, а также перетягивание ракеток.

Распределение призовых (одиночные турниры)

Чемпион: 3 млн долларов

Финалист: 1.5 млн

Полуфиналист: 775 тысяч

Четвертьфиналист: 455 тысяч

1/8 финала: 284 тысячи

1/16 финала: 191 тысяча

1/32 финала: 123 тысячи

1/64 финала: 81.5 тысячи

Распределение призовых (парные турниры)

Чемпионы: 700 тысяч долларов (на двоих)

Финалисты: 350 тысяч

Полуфиналисты: 180 тысяч

Четвертьфиналисты: 100 тысяч

1/8 финала: 58 тысяч

1/16 финала: 36.8 тысячи

1/32 финала: 22 тысячи

Главное об US Open-2023

Напомним, что на участие женского турнира US Open-2023 заявлены пять украинок: Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Екатерина Байндль.

В резервный список записаны Даяна Ястремская, Дарья Снигирь, Катарина Завацкая и Юлия Стародубцева. У мужчин в альтернативный список попали двое украинцев: Виталий Сачко и Алексей Крутых.

В прошлом году чемпионами US Open в одиночных соревнованиях стали Карлос Алькарас и Ига Швентек. Основная сетка US Open-2023 продлится с 28 августа по 10 сентября.