Призеры Олимпиады-2020 Беленюк и Белодед устроили борцовский поединок: видео
1 октября 2021 , 07:46Читати новину українською
Источник:инстаграм Жана Беленюка
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк и бронзовый призер Токио-2020 Дарья Белодед устроили поединок. Белодед и Беленюк решили определить, что же лучше – греко-римская борьба или дзюдо.
Чемпионский спарринг
Жан Беленюк и Дарья Белодед провели совместную тренировку. Видео выложил сам Беленюк.
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В ролике видно, как после нескольких неуверенных движений спортсмены начали бороться по-настоящему. В конце Жан схватил свою прекрасную партнершу за талию и сделал имитацию броска через бедро.
"Вхожу в тренировочный ритм с чемпионкой Дарьей Белодед. Сперва жиросжигающие упражнения, а потом борцовские спарринги", – подписал видео Беленюк.Как известно, Жан Беленюк в августе принес Украине единственное "золото" на Олимпийских играх в Токио. Дарья Белодед завоевала в Японии бронзовую награду.