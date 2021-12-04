Призеры чемпионата мира: известный состав Украины на эстафету в Эстерсунде
Источник:Суспільне Спорт
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону назвал состав на эстафету, которая состоится в воскресенье, 5-го декабря. Четверка, завоевавшая бронзу на чемпионате мира-2021 в Поклюке будет соревноваться и в Швеции.
Неизменный состав
Велепец заявил, что эстафету будут бежать Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Дарья Блашко, а закрывать ее будет Елена Билосюк.
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После спринтерской гонки Билосюк была разочарована своим результатом, украинка заняла лишь 66-е место. Она заявила, что будет разговаривать с тренерами относительно своего участия в эстафете.
Надеемся, что будет стрелять и бежать, как надо,
– зато подчеркнул тренер.
В воскресенье, 5 декабря, состоится первая эстафетная гонка сезона у женщин. Начало в 13:35.