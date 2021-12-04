Незмінний склад
Велепець заявив, що естафету бігтимуть Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Дар'я Блашко, а закриватиме її Олена Білосюк.
До теми На цей момент це суперрезультат, – тренер жіночої збірної з біатлону оцінив пасьют
Після спринтерської гонки Білосюк була розчарована своїм результатом, українка посіла лише 66-те місце. Вона заявила, що буде розмовляти з тренерами щодо своєї участі в естафеті.
Сподіваємося, що буде стріляти й бігти, як треба,
– натомість наголосив тренер.
У неділю, 5 грудня, відбудеться перша естафетна гонка сезону у жінок. Початок о 13:35.