Незмінний склад

Велепець заявив, що естафету бігтимуть Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Дар'я Блашко, а закриватиме її Олена Білосюк.

До теми На цей момент це суперрезультат, – тренер жіночої збірної з біатлону оцінив пасьют

Після спринтерської гонки Білосюк була розчарована своїм результатом, українка посіла лише 66-те місце. Вона заявила, що буде розмовляти з тренерами щодо своєї участі в естафеті.

Сподіваємося, що буде стріляти й бігти, як треба,

– натомість наголосив тренер.

До слова. У та кому ж складі жіноча збірна України виступила на чемпіонаті світу-2021 у Поклюці. В естафеті українські біатлоністки здобули бронзову нагороду.

У неділю, 5 грудня, відбудеться перша естафетна гонка сезону у жінок. Початок о 13:35.