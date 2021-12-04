Неизменный состав

Велепец заявил, что эстафету будут бежать Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Дарья Блашко, а закрывать ее будет Елена Билосюк.

Темы На данный момент это супер результат, – тренер женской сборной по биатлону оценил пасьют

После спринтерской гонки Билосюк была разочарована своим результатом, украинка заняла лишь 66-е место. Она заявила, что будет разговаривать с тренерами относительно своего участия в эстафете.

Надеемся, что будет стрелять и бежать, как надо,

– зато подчеркнул тренер.

К слову. В таком же составе женская сборная Украины выступила на чемпионате мира-2021 в Поклюке. В эстафете украинские биатлонистки завоевали бронзовую награду.

В воскресенье, 5 декабря, состоится первая эстафетная гонка сезона у женщин. Начало в 13:35.