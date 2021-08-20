Как сообщает издание Zaxid.net они попытались взять интервью у Грачева, чтобы узнать его позицию относительно скандала, но тренер заблокировал журналистку. После этого Дмитрий удалил свою страницу.

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Также не получилось взять комментарий в стрелковом тире Archerclublviv, где Грачев работает тренером.

Скандал с Грачевым: что известно

Ранее экс-нардеп Владимир Вязивский опубликовал скриншоты переписки с Грачевым, в которых олимпиец называет украинский язык "псячою мовою". Переписка состоялась более месяца назад и касалась возврата долга.

"Общество, интересует ваше мнение: стоит ли приглашать на торжества по случаю Независимости олимпийцев, которые в частном общения презирают Украину, украинский язык? Стоит ли таких олимпийцев допускать к тренировкам детей, лекциям и другим публичным мероприятиям?", – отметил Вязовский.

Грачев переписывался на русском языке. Он ругался и оскорблял экс-нардепа. Также спортсмен угрожал его семье и предлагал встретиться на Красной площади в Москве. Когда Вязивский ответил на украинском, Грачев сказал ему "не общаться псячою мовою".