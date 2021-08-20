Як повідомляє видання Zaxid.net, вони спробували взяти інтерв'ю у Грачова, щоб дізнатися його позицію щодо скандалу, але тренер заблокував журналістку. Після цього Дмитро видалив свою сторінку.

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Також не вийшло взяти коментар у лучному тирі Archerclublviv, де Грачов працює тренером.

Скандал з Грачовим: що відомо

Раніше екснардеп Володимир В'язівський опублікував скріншоти листування з Грачовим, в яких олімпієць називає українську мову "псячою". Переписка відбулася понад місяць тому і стосувалася повернення боргу.

"Товариство, цікавить ваша думка: чи вартує запрошувати на урочистості з нагоди Незалежності олімпійців, які в приватному спілкування зневажають Україну, українську мову? Чи варто таких олімпійців допускати до тренувань дітей, лекцій та інших публічних заходів?", – зазначив В'язівський.

Грачов переписувався російською мовою. Він лаявся та ображав екснардепа. Також спортсмен погрожував його сім'ї та пропонував зустрітися на Красній площі в Москві. Коли В'язівський відповів українською, Грачов сказав йому "не спілкуватися псячою мовою".