Призер чемпионата мира по боевому самбо Зеленюк погиб на войне
29 августа 2022 , 18:31Читати новину українською
Источник:Федерация дзюдо Хмельницкой области
Украинский спорт понес еще одну потерю на войне, которую россия ведет против Украины – погиб мастер спорта Украины по дзюдо и самбо Вадим Зеленюк.
Вадим Зеленюк погиб в боях за Украину в окрестностях Авдеевки. Там враг совершил очередное наступление.
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Вадим Зеленюк – мастер спорта Украины по дзюдо и самбо, победитель и неоднократный призер национального первенства, кубков Европы, мира.
В 2013 году Зеленюк стал бронзовым призером чемпионата мира по боевому самбо (в категории до 68 килограммов), который состоялся в санкт-петербурге.
У Вадима Зеленюка остались родители и сестра.