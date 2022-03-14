Посвящаю победу всем украинцам, – Михаил Кохан о своем "золоте" на Кубке Европы
Источник:инстаграмм Михаила Кохана
Украинский метатель молота Михаил Кохан завоевал "золото" на Кубке Европы по метанию. Это основной старт "зимнего сезона" для атлетов, специализирующихся в "длинных метаниях", которые не могут соперничать в помещении.
Кохан прокомментировал свою победу. Он посвятил золотую медаль украинскому народу.
К слову Украинец Кохан стал победителем Кубка Европы по метанию молота
"Посвящаю эту победу всем украинцам и любимой стране", – написал Кохан.
Кохан стал лучшим в метании молота среди атлетов к 23 годам. Он выиграл соревнование с результатом 74.59 метра, а в общей сложности показал четыре лучших результата на турнире (четыре раза метал за 72 метра, до этой отметки не метнул больше никто).
Для Михаила Кохана этот старт был первым в сезоне, он не соревновался на других внутренних или международных стартах. И Михаил – один из двух мужчин, представляющий Украину на этих соревнованиях.
Тройка призеров
- Михаил Кохан (Украина) – 74,59
- Мерлин Хуммель (Германия) – 71,73
- Джорджио Оливьери (Италия) – 70,84