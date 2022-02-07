Пришлось пожертвовать Супрягой, – тренер Сампдории объяснил обратную замену украинца
Источник:TuttoMercatoWeb
Сампдория 6 февраля принимала Сассуоло в Серии А. Владислав Супряга дебютировал в футболке хозяев, но провел на поле мало времени.
Неожиданная замена украинца
Украинский форвард впервые вышел на футбольное поле в футболке Сампдории по ходу первого тайма. Владислав Супряга на 36-й минуте заменил травмированного Маноло Габбьядини.
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Украинец получил отличный шанс начать завоевывать доверие тренерского штаба в новой команде. Однако в дебютном поединке Владислав провел на поле всего 23 минуты. После перерыва футболиста посадили на скамью запасных. На тот момент счет встречи уже был 2:0 в пользу Сампдории.
Во втором тайме хозяева забили дважды и установили окончательный счет матча 4:0.
Объяснение тренера
После победного поединка главный тренер Сампдории Марк Джампаоло объяснил неожиданную замену Супряги.
Во второй 45-минутке футболисты Сассуоло активизировались в атакующих действиях и добавили в дриблинге, поэтому их действия могли создать много проблем хозяевам. Поэтому специалист сменил Супрягу и Конти.Любопытно. Конти не успел выйти на замену, как сразу отличился голом
Пришлось пожертвовать Супрягой, но после этого мы играли спокойно и надежно. Знаю, что с психологической стороны, это могло быть сложным решением, но нам требовалась слаженная командная игра. Супруга не знает языка. Нам нужен переводчик, чтобы понимать друг друга. Но я думаю, что он понял, что значит его замена. Скажем, что она была воспитательной мерой,
– рассказал наставник Сампдории.
- После этой победы Сампдория продолжает находиться вблизи зоны вылета – 16 место среди 20 клубов Серии А. Команда украинца имеет 23 очка.
- В следующем матче Сампдория сыграет на выезде против одного из лидеров чемпионата Милана (13 февраля).