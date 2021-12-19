Принципиальная позиция Клоппа: Ливерпуль откажется от невакцинированных футболистов
Источник:This Is Anfield
Перед открытием трансферного окна наставник Ливерпуля Юрген Клопп заверил, что клуб не будет покупать невакцинированных футболистов. Немецкий тренер заявил, что вакцинация будет иметь значение при выборе нового игрока.
Невакцинированный футболист – это угроза всей команде
Клопп рассказал, что сейчас Ливерпуль не близок к подписанию какого-либо футболиста. Но немец подчеркнул, что для него важно, чтобы футболисты были вакцинированы.
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Тренер "мерсисайдцев" отметил, что невакцинированный футболист – это угроза всей команде.
Если игрок вообще не вакцинирован, он представляет угрозу для всех нас. Он, конечно, не хочет быть угрозой. И это вовсе не значит, что он думает: "Боже мой, мне плевать на других". Но он все же несет угрозу,
– убежден Клопп.
По словам тренера, команде и клубу придется подстраиваться под невакцинированных игроков. По мнению немца, это настоящий бардак.
"Ему нужно переодеваться в отдельной раздевалке, он должен есть в другой столовой, он должен сесть в другой автобус, он должен ехать на другой машине. С организационной точки зрения это настоящий бардак", – сказал Клопп.
Он добавил, что сейчас сложно соблюдать карантинные протоколы.
Если кто-то заразится коронавирусом и невакцинированный игрок будет рядом с ним последние четыре дня, то окажется в изоляции. Если нам нужно поехать в какую-нибудь страну на еврокубковый матч, то по возвращении ему придется самоизолироваться. Так что, конечно, это будет иметь значение,
– заявил специалист.
Клопп заверил, что для непривитых игроков не будут строить дополнительные здания.
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