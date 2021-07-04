Хорошо сыграно, – принц Уильям похвалил игру украинской сборной в матче против Англии
4 июля 2021 , 17:31Читати новину українською
Источник:Твиттер-аккаунт герцога Кембриджского
Поединок 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии состоялся 3 июля. Свисток главного арбитра зафиксировал итоговый счет 0:4 в пользу "трех львов".
Свою национальную команду поздравил с победой британский принц Уильям. В то же время он отметил хорошую игру подопечных Андрея Шевченко.
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Еще одна первоклассная командная игра и победа! Украина, хорошо сыграно. Жду не дождусь полуфинала в среду. Вперед!
– отметил наследник престола.
Стоит отметить, что принц Уильям вместе с семьей активно поддерживает сборную Англии.
В матче Евро-2020 против Германии он вместе с семьей болел за "трех львов" на трибунах.
- Наследник престола не сдерживал эмоций, когда англичане забивали голы в ворота немцев.