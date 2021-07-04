Свою национальную команду поздравил с победой британский принц Уильям. В то же время он отметил хорошую игру подопечных Андрея Шевченко.

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Еще одна первоклассная командная игра и победа! Украина, хорошо сыграно. Жду не дождусь полуфинала в среду. Вперед!

– отметил наследник престола.

Стоит отметить, что принц Уильям вместе с семьей активно поддерживает сборную Англии.

В матче Евро-2020 против Германии он вместе с семьей болел за "трех львов" на трибунах.

Наследник престола не сдерживал эмоций, когда англичане забивали голы в ворота немцев.

Напомним. Сборная Украины в матче 1/4 финала уступила Англии с разгромным счетом 0:4. "Сине-желтые" завершили выступления на турнире, а команда "трех львов" вышла в 1/2.