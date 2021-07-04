Свою національну команду привітав з перемогою британський принц Вільям. Водночас він відзначив хорошу гру підопічних Андрія Шевченка.

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Ще одна першокласна командна гра та перемога! Україно, добре зіграно. Чекаю не дочекаюся півфіналу в середу. Вперед!

– наголосив спадкоємець престолу.

Принц вболіває за Англію

Варто зазначити, що принц Вільям разом з родиною активно підтримує збірну Англії.

У матчі Євро-2002 проти Німеччини він разом з сім'єю вболівав за "трьох левів" на трибунах.

Спадкоємець престолу не стримував емоцій, коли англійці забивали голи у ворота німців.

Нагадаємо. Збірна України у матчі 1/4 фіналу поступилася Англії з розгромним рахунком 0:4. "Синьо-жовті" завершили виступи на турнірі, а команда "трьох левів" вийшла в 1/2.