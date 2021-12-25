Пример для игроков сборной: Малиновский поздравил украинских фанатов Аталанты с Рождеством

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский присоединился к видеопоздравлению игроков Аталанты для болельщиков. Футболист поздравил фанов на родном языке, а также продемонстрировал знание итальянского.

Малиновский поздравил фанатов на родном языке

Итальянский клуб подготовил рождественский подарок своим болельщикам. Футболисты Аталанты записали видеообращение для своих поклонников.

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Малиновский поздравил своих фанатов на двух языках. Сначала он обратился к болельщикам на украинском, а затем повторил поздравление на итальянском. Видео можно просмотреть по ссылке.

Всех с Рождеством поздравляю. Желаю всего лучшего в Новом году и больше побед,

– сказал Малиновский.

Видео поздравления

Руслан вместе со своей семьей празднует Рождество в Дубае. Жена футболиста Роксана опубликовала в своем инстаграме новогодние фотографии семьи.

Малиновский с семьей / инстаграм жены Руслана

В этом сезоне на счету Малиновского 17 матчей за Аталанту в итальянском чемпионате. Он отличился 4 голами и одним ассистом.