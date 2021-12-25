Пример для игроков сборной: Малиновский поздравил украинских фанатов Аталанты с Рождеством
Источник:24 канал
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский присоединился к видеопоздравлению игроков Аталанты для болельщиков. Футболист поздравил фанов на родном языке, а также продемонстрировал знание итальянского.
Малиновский поздравил фанатов на родном языке
Итальянский клуб подготовил рождественский подарок своим болельщикам. Футболисты Аталанты записали видеообращение для своих поклонников.
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Малиновский поздравил своих фанатов на двух языках. Сначала он обратился к болельщикам на украинском, а затем повторил поздравление на итальянском. Видео можно просмотреть по ссылке.
Всех с Рождеством поздравляю. Желаю всего лучшего в Новом году и больше побед,
– сказал Малиновский.
Видео поздравления
Руслан вместе со своей семьей празднует Рождество в Дубае. Жена футболиста Роксана опубликовала в своем инстаграме новогодние фотографии семьи.
Малиновский с семьей / инстаграм жены РусланаК слову. В этом сезоне на счету Малиновского 17 матчей за Аталанту в итальянском чемпионате. Он отличился 4 голами и одним ассистом.