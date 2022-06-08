Украина U-19 – Нидерланды 2:1

Голы: Козик, 55, Попов, 90 – Пока, 15

Удаление: Рофс, 47

Несмотря на победу в последнем матче, украинцам не удалось пробиться на Евро-2022. "Сине-желтые" в элитном раунде отбора набрали 7 очков из 9 возможных, но не смогли финишировать на первом месте в группе (только одна проходная позиция), пишет 24 канал.

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Равное количество баллов было и в Сербии. В случае равенства набранных пунктов места в группе определяются по дополнительным показателям.

Украина и Сербия между собой сыграли вничью, имеют одинаковое количество очков, голов (6) и разницу (+2), поэтому решил дисциплинарный фактор: количество желтых и красных карт.

То есть украинцы не попали на Евро-2022, потому что заработали больше карт. И это произошло впервые в истории европейских отборов на чемпионаты Европы.

За время элит-раунда отбора Украина заработала 13 желтых карт (13 очков в "показателе фейрплей"), а Сербия – 10. У сербов меньший показатель, меньше предупреждений – они получили преимущество по этому пункту.

К слову. Евро-2022 U-19 продлится с 18 июня по 1 июля в Словакии. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Пять лучших команд турнира получат путевки на ЧМ-2023 (U-20) в Индонезии.