Україна U-19 – Нідерланди 2:1

Голи: Козік, 55, Попов, 90 – Поку, 15

Вилучення: Рофс, 47

Попри перемогу в останньому матчі українцям не вдалося пробитися на Євро-2022. "Синьо-жовті" в елітному раунді відбору набрали 7 очок з 9 можливих, але не змогли фінішувати на першому місці у групі (тільки одна прохідна позиція), пише 24 канал.

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Однакова кількість балів була і в Сербії. У випадку рівності набраних пунктів, місця в групі визначаються за додатковими показниками.

Україна та Сербія між собою зіграли внічию, мають однакову кількість очок, голів (6) та різницю (+2), тому все вирішив дисциплінарний фактор: кількість жовтих та червоних карток.

Тобто українці не потрапили на Євро-2022, бо заробили більше карток. І це трапилося уперше в історії європейських відборів на чемпіонати Європи.

За час еліт-раунду відбору Україна заробила 13 жовтих карток (13 очок у "показнику фейрплей"), а Сербія – 10. У сербів менший показник, менше попереджень – вони отримали перевагу за цим пунктом.

До слова. Євро-2022 U-19 триватиме з 18 червня до 1 липня у Словаччині. По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до півфіналу. П'ять найкращих команд турніру отримають путівки на ЧС-2023 (U-20) в Індонезії.